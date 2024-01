Consolidation budgétaire du Sénégal: le ministre des Finances annonce une réduction du déficit et taux d'exécution élevé

Dans le cadre de la consolidation budgétaire, le ministre des Finances et du Budget au Sénégal, Mamadou Moustapha Ba a annoncé une réduction du déficit budgétaire initial de 1045 milliards à 917,5 milliards FCFA, passant ainsi de 5,5% à 4,9% conformément à la loi de finances initiale. À en croire M. Ba, « c’est une démarche qui vise à ramener le déficit budgétaire à 3% du PIB d'ici 2025. Le taux d'exécution des dépenses budgétaires a atteint un impressionnant 94% en 2023 ».



D’après L’AS, cette amélioration est attribuée à une mobilisation très satisfaisante des ressources, qu'elles soient internes ou externes. Le ministre Mamadou Moustapha Ba s'est félicité des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets et programmes du Plan d'Actions prioritaires II ajusté et accéléré (PAP2A). Parmi ces initiatives, il a mentionné le prolongement du Train Express Régional (TER) de Diamniadio à l'Aéroport international Blaise Diagne, dont la finalisation est prévue au premier semestre 2024.



De plus, le lancement du projet de Bus Rapid Transit (BRT), la réhabilitation de l'axe Dakar-Tamba et des villes de l'intérieur dans le cadre du transport ferroviaire, ainsi que la mise en service de la première phase du projet Keur Momar Sarr 3 (KMS-3), ont été salués comme des réalisations significatives.