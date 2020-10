Contenu de l’audio «explosif»: le ton ironique de Sonko avec le magistrat pour railler Mansour Faye

Il n’y a vraisemblablement pas de quoi fouetter un chat dans ce fameux audio dont le ministre du Développement communautaire, de l’Equité de sociale et territoriale a tant fait allusion dans ses récentes sorties médiatiques. En effet, il fait moins de 30 secondes et le leader du parti Pastef s’adressait au Directeur général de l’Agence de Développement municipal (ADM), par ailleurs magistrats de carrière.



Dans cet élément audio, Ousmane Sonko parle avec Cheikh Issa Sall, sur un ton ironique pour démonter les déclarations du ministre Mansour Faye qui affirmait sur une télé de la place que le leader de Pastef l'avait supplié à genoux de lui décrocher une audience avec le Président Macky Sall. "Je ne savais pas que vos gars (responsables Apr) pouvaient descendre à ce niveau (rires)», lui a lancé Ousmane Sonko au bout du fil. Avant de poursuivre : "Il dit que j’ai rampé devant lui pour obtenir une audience avec Macky Sall. Or c’est toi qui a beaucoup insisté en me disant que ton patron voudrait me voir. Et cette rencontre date d’avant mon engagement en politique Mais comme tu es le témoin, tu pourras faire des témoignages au moment venu".



En substance, c’est le contenu de l’élément audio qui a défrayé la chronique la semaine dernière. Pour rappel, jeudi passé, Mansour Faye demandait expressément, lors de sa conférence de presse, à Ousmane Sonko de lui donner l’autorisation pour divulguer l’élément audio et que s’il disait «Priip (c’est le top départ)», il allait rendre public l’audio. Finalement, sous le conseil avisé de ses juristes, il a dû se raviser et annoncer sa volonté d’envoyer un huissier au leader de Pastef afin qu’il lui autorise à diffuser le fameux élement sonore. Ce mercredi 07 octobre 2020, c’est le Directeur général du Quotidien national, Le Soleil, Yakham C. N. Mbaye qui est passé à l’acte.