Convoqué ce mercredi à la Sûreté urbaine, Biram Souley Diop placé en garde à vue

Les choses se corsent pour Biram Souley Diop. Le président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi et non moins administrateur de Pastef Les Patriotes, a été placé sous mandat de dépôt à la Sûreté urbaine ( Su) suite à un soit transmis du Procureur de la République.



Il est poursuivi pour diffamation commise par un membre de l'Assemblée nationale contre un chef d'État étranger de nature à saper les relations diplomatiques de l'État, discrédit sur une institution de la République", a fait savoir son avocat Me Moussa Sarr contacté par PressAfrik.



Pour rappel, Biram Souley Diop a présenté ses excuses publiquement ce mercredi après son dérapage mardi au cours de la Conférence de presse de Yewwi Askan Wi.