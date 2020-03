Coronavirus : El hadji Omar Youm « Notre priorité, c’est de protéger le personnel et les usagers »

Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, El Hadji Omar Youm a présidé, ce 18 mars au dépôt de Ouakam, la campagne de sensibilisation pour mettre en avant les mesures préventives et les règles d’hygiène à adopter pour lutter efficacement contre la propagation du Coronavirus.



Accompagné par le Directeur des transports routiers, Cheikh Oumar Gaye, le Directeur général du Conseil Exécutif des Transports Urbain de Dakar (CETUD), Dr. Thierno Birahim Aw et le Secrétaire Général du Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement (MITTD). M. Aubin Jules Marcel Sagna, le Ministre El Hadji Omar Youm a profité de cette rencontre pour revenir largement sur les mesures préventives et les règles d’hygiène : « Il faut utiliser en permanence les produits hydro-alcooliques pour le lavage des mains à l’accès et à la descente des véhicules. Aussi au lavage et à la désinfection des véhicules notamment les parties sensibles comme les sièges, les bras, les barres de maintiens, colonnes, mains-courantes et autres appuis de façon plus régulière », a souligné le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.



Conformément aux directives du Président de la République, le ministre a aussi rappelé au personnel de Dakar Dem Dikk de respecter les règles d’urgence qu’il faut tenir. « Eviter des rassemblements humains et autres consignes. Et s’il faut démobiliser une partie du personnel pour veiller aux respects des mesures tenus. Notre priorité absolue, c’est protéger le personnel, nos clients et les usagers. Ensemble nous allons briser les chaines de transmission de la maladie qui passe d’abord par le contact qui est à éviter. Et que l’on s’auto-protège », a soutenu le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, El Hadji Omar Youm.



Selon Me Moussa Diop, le ministre des transports a mis sur pied une circulaire sur les mesures d’endiguement de la propagation du coronavirus qui comporte des normes que la société va prendre. « D’abord éviter les surcharges mais pour cela Dakar Dem Dikk a une solution alternatives qui est de mettre des minibus de 20 places à la disposition de la population. Entre deux grand bus, nous allons mettre un minibus pour soulager », a soutenu le Directeur General de Dakar Dem Dikk.



Sur le plan sanitaire, « nous avons mis à la disposition des chauffeurs et receveurs des produits hydro alcooliques pour le mettre à la disposition des usagers. A cela s’ajoute également des tests sans exclusive à une mesure de température corporelle, avec des thermo-flachs manipulés par un personnel dédié. Nous avons été également ce matin au Sénégal DEM Dikk et à l’Afrique Dem Dikk où tous les passagers ont bénéficié des tests et des produits mais également des masques en cas de besoin. Nous invitons aux usagers à respecter les règles et directives », a ajouté Me Moussa Diop, Directeur Général de Dakar Dem Dikk.