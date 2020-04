Coronavirus: Fellaini est sorti guéri de l'hôpital

"Fellaini a été examiné et estimé guéri, et a pu sortir de l'hôpital aujourd'hui", a annoncé dans un bref communiqué le Shandong Luneng, club de Jinan où Marouane Fellaini, âgé de 32 ans, est sous contrat depuis un an.



L’ancien des Diables rouges et de Manchester United va maintenant passer 14 jours en quarantaine, comme le prévoit le protocole en Chine, avant de pouvoir envisager un retour à l’entraînement.



La Chine, d’où est partie la pandémie de Covid-19, a selon les chiffres officiels endigué la propagation du coronavirus mais les autorités craignent désormais une deuxième vague.



Le médaillé de bronze de la dernière Coupe du monde en 2018 en Russie avait rejoint le Shandong Luneng en février 2019 en provenance de Manchester, pour un transfert estimé selon la presse à 7,2 millions d'euros.