Coronavirus. Le Maroc boucle ses liaisons vers l’Espagne, la France et l’Algérie

Le Maroc a bouclé « jusqu’à nouvel ordre », ce vendredi 13 mars 2020, les liaisons aériennes et maritimes vers la France et l’Espagne mais aussi fermé ses frontières terrestres avec les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus.



La suspension du trafic de passagers par voie aérienne ou maritime du Maroc de ou vers l’Espagne et la France, ses deux premiers partenaires commerciaux, mais aussi vers son voisin l’Algérie, ont été annoncées, ce vendredi 13 mars, par des communiqués successifs diffusés par l’agence marocaine MAP.





Les frontières terrestres avec Ceuta et Melilla, deux enclaves situées dans le Nord du Maroc qui présentent les seules frontières terrestres entre l’Afrique et l’Union européenne, ont fermé ce vendredi dès 6 h, selon les autorités espagnoles à Madrid.



Les frontières avec les enclaves vont cependant être rouvertes à partir de vendredi après aux seuls Espagnols pour leur permettre de rentrer chez eux, selon un tweet de l’ambassade d’Espagne au Maroc.



L’accès à tous les ports marocains fermé

Par ailleurs, l’accès à tous les ports marocains sur la Méditerranée et l’Atlantique est temporairement fermé à tous les navires de plaisance, de croisière et de passagers, selon une note interne de la Marine marchande reproduite par les médias marocains.



Seuls les navires transportant exclusivement des ensembles routiers avec leurs chauffeurs restent autorisés, selon cette note.



L’annonce surprise de la fermeture des frontières terrestres avec les enclaves a obligé de nombreux Espagnols à sortir de façon précipitée du royaume ce jeudi soir pour ne pas rester bloqués, tandis que les travailleurs journaliers marocains s’empressaient de regagner leur pays dans l’autre sens, selon les médias locaux.



Des mesures prises en concertation avec la France et l’Espagne

Les communiqués officiels diffusés par l’agence marocaine MAP précisent que les mesures préventives ont décidées après concertation du roi du Maroc Mohammed VI avec le roi d’Espagne Felipe VI, avec le président français Emmanuel Macron. Concernant l’Algérie, « la décision a été notifiée au préalable aux autorités algériennes », précise un des communiqués.



L’Espagne est un des pays d’Europe les plus affectés par la pandémie, avec plus de 3 000 cas recensés et au moins 84 décès. En France, le Covid-19 a tué 61 personnes et en a contaminé près de 3 000. L’Algérie a enregistré ses deux premiers décès jeudi, avec 26 cas confirmés.



Le Maroc reste relativement épargné avec sept cas détectés par les autorités sanitaires, dont un décès.