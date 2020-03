Coronavirus - Pas de matches reportés pour la prochaine journée de Ligue1 et Ligue 2

À ce stade, aucun match des 28es journées de Ligue 1 et de Ligue 2 se déroulant le week-end prochain n'est annulé malgré l'épidémie de coronavirus. C'est ce qu'a annoncé Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, ce mardi matin lors d'une réunion avec les Ligues et fédérations des sports professionnels. Cela vaut également pour les demi-finales de Coupe de France qui se dérouleront mercredi et jeudi.



Pour le football, les matches feront l'objet d'un traitement au cas par cas entre les clubs, la Ligue et les préfets concernés. À cette heure, seul Chambly - Le Mans en L2 est sujet à un dispositif particulier puisqu'il se déroulera à huis clos à Beauvais vendredi, l'Oise étant actuellement le département le plus touché par l'épidémie de coronavirus avec 47 cas.



Tous les matches des équipes de jeunes mais aussi seniors, notamment celle de National 3 concernant des équipes de l'Oise ont été suspendus jusqu'au 14 mars. Le week-end dernier, l'équipe de Montataire, près de Creil, coeur du foyer de contamination, devait disputer un match de Régional 3 à Bruyères-et-Montbérault dans l'Aisne. Le club recevant à refuser de l'affronter et le match n'a pas eu lieu.