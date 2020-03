Coronavirus - Ratés en série dans la riposte gouvernementale: Macky se protège et expose la population

Le président Macky Sall qui se protège lui-même tout en exposant sa population ! S’il fallait un seul exemple de l’impréparation, pour ne pas dire du manque d’efficacité du dispositif étatique de riposte au coronavirus, ce serait bien celui-là !



En interdisant aux ministres de l’Agriculture et de l’Elevage d’accéder à son palais pour assister au Conseil des ministres, le président de la République montre le grand mépris dans lequel il tient les Sénégalais. En effet, en demandant à ces deux membres du Gouvernement de rester chez eux, histoire de prouver officiellement qu’il ne badine pas avec la santé publique, il fait apparaître en réalité qu’il se soucie avant tout de ne pas être contaminé lui-même. Car, ces deux ministres, et la délégation de 250 personnes qui les accompagnaient, ont participé au Salon de l’Agriculture de Paris. Un événement qui reçoit chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Or, cette année, il se trouve que l’un de ceux-là, le maire d’une commune de France, a été testé positif à son retour chez lui.



Plutôt que de confiner, par principe de précaution, la pléthorique délégation sénégalaise partie assister à ce Salon, on a laissé tous ses membres, après leur atterrissage à l’Aéroport international Blaise Diagne, et suite à quelques contrôles tatillons, rentrer chez eux. L’opinion a eu beau hurler, se scandaliser et exiger que tous ces gens-là soient confinés dans un lieu isolé pendant 14 jours — la durée de l’incubation du coronavirus — , le président est resté sourd. Et voilà que, lorsque les deux ministres qui dirigeaient cette délégation ont voulu venir chez lui, il leur a dit « vade retro, Satanas ! ». Arrière, suppôts de Satan, restez chez vous et ne venez surtout pas dans mon palais.



Conséquence : ces deux ministres et les 250 autres continuent de se balader, de se mélanger avec les populations au risque de les c o n t a m i n e r mais ça, c’est le cadet des soucis du Président ! pourvu que sa santé à lui ne soit pas menacée et que son palais ne soit pas contaminé. Pour le reste, on a vu la légèreté avec laquelle les entrées sont gérées à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), principale porte d’entrée dans notre pays pour ceux qui viennent des autres continents. Chinois et Européens continuent d’y débarquer tranquillement et ne sont soumis qu’à des contrôles superficiels. On est loin des mesures drastiques prises, par exemple, par l’Arabie saoudite en suspendant tous les pèlerinages ou encore Israël qui a carrément interdit d’entrée dans son territoire de voyageurs provenant de beaucoup de pays e u r o p é e n s comme la France et l’Italie !



Le Maroc aussi a pris des mesures s e m b l a b l e s . Quant au Sénégal, il continue d’ouvrir toutes grandes ses portes et, donc, d’importer la maladie. D’ailleurs, à l’AIBD, le personnel se plaint de ne bénéficier d’aucun équipement de protection contre l’épidémie alors pourtant qu’il est directement en contact avec des voyageurs venus du monde entier dont de potentiels porteurs du virus. Et puis, comment comprendre que pour les besoins de sa stratégie de riposte au Covid-19, le président de la République n’ait même pas associé les travailleurs du secteur de la santé, notamment ceux regroupés au sein de l’alliance des syndicats « And Gueusseum », qui seraient pourtant les plus exposés car en première ligne avec les malades ! Au lieu de quoi, on a conçu une riposte d’état-major ! C’est-à-dire avec plein de professeurs, plein de médecins, ce qui est une nécessité, mais sans les infirmiers, sans les sages-femmes, sans le personnel paramédical en l’absence duquel les médecins seraient singulièrement désarmés !



Preuve supplémentaire de légèreté du dispositif : A l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye, le deuxième patient testé positif a passé toute une nuit avant d’être évacué à l’hôpital de Fann le lendemain. Toute une nuit durant laquelle il a été en contact avec le personnel, y compris une de ses proches qui travaille dans cette structure. Un personnel sans protection particulière et qui n’a pas été placé en quarantaine, pour ne pas dire en confinement total, après la découverte de ce cas. Bref, avec toutes ces légèretés, comment prétendre lutter efficacement contre le coronavirus ? Ah, on allait oublier : aucun des grands rassemblements religieux prévus n’a encore été annulé. Il ne faut surtout pas faire de la peine à nos marabouts !



Le Témoin