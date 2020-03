Coronavirus - Vers un confinement total au Sénégal

Au Sénégal, la liste des personnes atteintes de la pandémie du Coronavirus s’allonge de jour en jour depuis la confirmation du premier cas le 2 mars. Face à cette situation, le gouvernement songerait à un confinement total, pour mettre un terme à l'expansion de la pandémie.



Selon nos confrères du journal le Quotidien, ce scénario de confinement, en cours, en Italie, et en France pourrait être décrété dans un délai proche par le chef de l'État, Macky Sall.



Mercredi, lord d’un point de presse, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a fait un bilan de la maladie. 5 nouveaux cas ont été déclarés positifs sur les 25 tests effectués. Il s'agit de 3 cas importés, 2 cas contacts déclarés positifs, respectivement un contact d'un des cas d'hier (Mardi), et un contact du cinquième cas qui a réalisé énormément de contacts.



Ces 5 nouveaux cas portent à 36 le nombre de personnes atteintes de la maladie au Sénégal. Deux personnes ont été déclarées guéries, ce qui revient à 34 cas sous traitement. La prise en charge des patients hospitalisés à Dakar et à Touba se déroule correctement, a rassuré Diouf Sarr.



L’Organisation mondiale de la Santé (Oms), a appelé mercredi l’Afrique à « se réveiller » face à la menace du nouveau Coronavirus, soulignant que le continent devait se préparer au « pire ». Par ailleurs, elle a annoncé les premiers tests d’un vaccin contre le Covid-19 ont déjà commencé, au moment où la barre des 200.000 cas de Covid-19 a été franchie.