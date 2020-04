Coronavirus : au Bénin, la vie au quotidien avec le masque

Les cache-nez, comme on dit au Bénin, sont disponibles. On trouve des masques chirurgicaux en pharmacie au prix subventionné de 200 francs CFA à raison de 2 par jour. On trouve aussi beaucoup de masques en tissu cousus localement. D’ailleurs de nombreuses collectes ont permis d’en distribuer gratuitement dans les marchés et les villages moins équipés. Comment vit-on au quotidien avec le masque ?