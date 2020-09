Coronavirus dans le monde : 292 morts aux Etats-Unis, 777 en inde et 317 au brésil en 24h

Ce mardi 29 septembre, le virus COVID-19 touche 33.640.389 cas confirmés et a fait au total 1.012.368 dans le monde. Nous utilisons désormais les données de The Coronavirus App, recommandé le ministère de la santé français et qui reprend, pour la plupart des pays, directement les données officielles des différents ministères de la Santé. Le nombre de nouveaux cas bat des records, essentiellement en Amérique où il explose. L'OMS appelle à "prendre le contrôle" face à l'épidémie. Certains pays ayant contenu la pandémie font face à de nouvelles vagues de contaminations.



Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas quotidien explose toujours. Il s'élève aujourd'hui à 38.384 contaminations recensées ces dernières 24h. Ce mardi 29 septembre, le pays compte 7.361.584 cas. Le nombre de décès ce jour est de 292 morts en 24h, soit 209.453 décès au total. Le président Donald Trump a annoncé lundi la distribution aux États-Unis de 150 millions de tests rapides pour détecter le coronavirus en 15 minutes, une méthode comparable aux tests de grossesse, bien plus rapide que les tests moléculaires utilisés depuis le début de la pandémie.



En Inde, le bilan humain de l'épidémie de coronavirus s'alourdit. L'Inde recense, ce mardi 29 septembre, 6.148.640 cas confirmés (+69.671 en 24h) et 96.378 morts, dont 777 en 24h. En Inde, certains quartiers et villes ont involontairement atteint plus de 50% de personnes contaminées. Dans des bidonvilles, les habitants semblent faire face mieux qu'ailleurs au coronavirus. Certains se demandent si la population est immunisée.



Le bilan continue de s'alourdir au Brésil avec toujours un nouveau nombre élevé de nouvelles contaminations, 13.155 en 24h. Il enregistre ce mardi 29 septembre, 317 morts en 24h. Le pays déclare 4.745.464 cas recensés au total et 142.058 décès au total, selon les chiffres donnés par le gouvernement. La ville de Manaus au Brésil aurait atteint l'immunité collective. En effet, 66 % des habitants de la commune, où la pandémie a fait un passage aussi rapide que brutal, posséderaient des anticorps contre le coronavirus.



En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état d'au moins 538.569 cas confirmés (+4.070 en 24h) et de 31.808 morts au total. On recense ce lundi 28 septembre, 81 morts en centre hospitalier en 24h. Le nombre de décès en EHPAD et EMS fait état de 10.666 (+95) décès au total, le prochain bilan sera donné mardi prochain. Le nombre total de décès en milieu hospitalier est lui de 21.142 (+81 en 24h).

Au Maroc, l’état d’urgence sanitaire est, à nouveau, prolongé d'un mois ce mercredi 9 septembre 2020. Le pays dénombre ce lundi 28 septembre, 1.422 nouveaux cas de contaminations en 24h et 119.107 cas au total. Le Maroc déplore actuellement 2.113 décès (+44 en 24h). Le Maroc a connu sa pire journée ce lundi 28 septembre 2020 avec le décès de 44 personnes suite à leur contamination au coronavirus.



En Italie, on note 1.494 nouveaux cas ces dernières 24h. On compte 16 décès de plus en 24h ce lundi 28 septembre. Il est désormais de 35.851 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 311.364. Alors que la pandémie de Covid-19 progresse en Europe, l'Italie résiste.



Au Royaume-Uni, on compte 4.044 nouveaux cas en 24h le lundi 28 septembre 2020 avec 439.013 cas au total depuis le début de l'épidémie. On compte ce lundi 28 septembre, 16 mort en 24h soit 42.001 morts au total. L'application de traçage du Covid-19 a été téléchargée plus de 12 millions de fois en cinq jours.



L'Espagne recense, ce lundi 28 septembre, 44.057 nouveaux cas de contamination dont 2.425 en 24h soit 748.266 cas au total. Le pays dénombre 179 décès en depuis vendredi soit 31.411 au total. L'Espagne connaît actuellement une seconde vague de coronavirus, avec Madrid pour épicentre.

Données du mardi 29 septembre 2020 :



Au Portugal, on compte ce mardi 29 septembre, 2.873 nouveaux cas de contamination soit au total 74.029 cas et 1.957 morts (+26. Le gouvernement portugais a prolongé jeudi jusque mi-octobre les restrictions de rassemblement et d'ouverture des commerces destinées à lutter contre l'épidémie due au nouveau coronavirus, alors que le pays est confronté, comme partout en Europe, à une hausse des nouveaux cas quotidiens de contamination.



En Allemagne, le nombre de nouveaux cas est toujours élevé ce jour (+2.115 en 24h). Le pays compte ce mardi 29 septembre 288.197 cas recensés pour 9.627 décès (+7). L'évolution de la pandémie de nouveau coronavirus en Allemagne est jugée "très inquiétante" par le gouvernement d'Angela Merkel.



L’épidémie se développe en Afrique et continue de progresser. L'Afrique du Sud est le berceau de la pandémie sur le continent africain où le nombre de nouveaux cas flambe atteint son pic. Le pays compte 671.669 (+903) cas recensés ce mardi 29 septembre et 16.586 (+188) morts. L'Afrique du Sud annonce la réouverture partielle de ses frontières. Les voyageurs, qui ne pourront arriver que dans trois aéroports, devront présenter un test au Covid-19 négatif datant de moins de soixante-douze heures.



En Égypte, le nombre de cas de contaminations au coronavirus augmente. Le pays compte actuellement 102.955 cas (+111) au total et 5.901 décès dont 18 ces dernières 24h. Le traitement au plasma suscite l'espoir en Égypte.



Le Pérou est toujours en situation inquiétante avec 3.412 nouveaux cas ce jour. Le pays compte ce mardi 29 septembre 808.714 cas de contaminations et 32.324 (+62) décès. Le pays passe le cap des 20.000 morts. Plus de 3.000 volontaires testent le vaccin chinois au Pérou.

La Corée du Sud compte ce mardi 29 septembre, 38 nouveaux cas de contaminations, 23.699 cas au total pour 407 décès déplorés (+1 en 24h). La Corée du Sud propose à la Russie de coopérer pour développer des vaccins anti-Covid.



Le nombre de nouveaux cas remonte en Chine qui fait état de 12 nouvelles contaminations par le Covid-19 en 24h. Le pays dénombre 85.384 au total et 4.634 (+0 en 4 mois) morts ce mardi 29 septembre. La Chine appelle à ne pas « aggraver le désastre » avec des accusations.



En Belgique, on compte, 1.174 nouveaux cas de contamination en 24h ce qui fait un total de 115.353 cas ce mardi 29 septembre. Il y a eu 7 nouveaux décès ces dernières 24h soit désormais 9.987 morts au total. La courbe des cas et des hospitalisations s'aplatit, pas encore celle des décès.



Le Japon le COVID continu de grimper avec 441 nouveaux cas de contamination en 24h. On dénombre 82.131 cas recensés au total et 1.548 (+3 en 24h) décès ce mardi 29 septembre. Le Japon déterminé à recevoir les Jeux olympiques en 2021.



Le Venezuela recense 837 nouveaux cas en 24h soit 72.528 au total. Le pays, qui dénombre 8 décès en 24h avec un total de 614 morts lié au coronavirus depuis le début de la pandémie, ordonne une quarantaine stricte sur tout le territoire. Le Venezuela va tester les vaccins russe, chinois et cubain contre le coronavirus. "Un seul masque par semaine" : au Venezuela, les médecins meurent et manquent de tout face au Covid-19.



Au Mexique, l'épidémie progresse toujours avec 1.055 décès recensés en 24h, mais ce chiffre serait sous-évalué. Le pays compte 825.735 (+2.494 en 24h) cas et 82.186 morts au total. Le Mexique a dépassé l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni dans le nombre de décès. C'est le quatrième pays le plus endeuillé au monde, derrière le Brésil et les États-Unis. Le diabète affecte 10,4 % des Mexicains selon l'Organisation mondiale de la santé, un facteur de comorbidité du coronavirus.