Coronavirus dans le monde : plus de 5 millions de cas recensés aux Etats-Unis

La pandémie de Covid-19 a fait près de 730 000 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi, dimanche 9 août, par l’Agence France-Presse (AFP) à partir de sources officielles. Près de 19,6 millions de cas ont été officiellement comptabilisés dans 196 pays et territoires, dont plus de 11,6 millions sont aujourd’hui considérés comme guéris.



Les Etats-Unis, confrontés à une résurgence de l’épidémie depuis la fin de juin, restent de loin le pays qui déplore le plus de morts, avec plus de 162 000 décès. En outre, le pays a franchi le seuil, dimanche 9 août, des 5 millions de cas officiels d’infection, selon le comptage de l’université Johns-Hopkins, qui fait référence. Le cap des 4 millions de cas y avait été atteint il y a un peu plus de deux semaines.



Le Brésil, deuxième pays le plus meurtri

Le coronavirus a fait plus de 100 000 morts au Brésil et contaminé plus de 3 millions de personnes, selon le dernier bilan du ministère de la santé. En hommage, le président du Sénat, Davi Alcolumbre, a décrété un deuil officiel de quatre jours au Congrès.