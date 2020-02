Coronavirus : des cas en Toscane et en Sicile, le ministre de la Santé iranien testé positif

L’épidémie de pneumonie virale s’est accélérée lundi à travers le globe, l’OMS évoquant un risque de « pandémie ». La Corée du Sud et l’Iran sont en première ligne, avec le plus grand nombre de cas de contamination et de décès en dehors de la Chine. En Europe, l’Italie compte désormais sept morts et est devenue le premier pays du continent à mettre en place un cordon sanitaire autour de 11 villes du Nord. Cette nuit, un quatrième décès a été enregistré au Japon sur le paquebot Diamond Princess.



Les inquiétudes grandissent à travers le monde sur la propagation du coronavirus. Avec 71 nouvelles victimes, le bilan de l’épidémie de pneumonie virale s’est encore alourdi, ce mardi 25 février en Chine, et enregistre 2 663 décès. L’épidémie touche plus de 1 500 personnes hors de Chine continentale.



Le point ce mardi :



- En Iran, le bilan officiel est porté à 15 morts. Trois personnes sont décédées dans le nord et le centre du pays.



- Au Japon, un octogénaire qui avait contracté le coronavirus à bord du paquebot de croisière Diamond Princess, placé en quarantaine, est décédé ce mardi. S’il était déclaré positif au Covid-19, le ministère de la Santé japonais n’était pas en mesure de confirmer la cause du décès.



- Tous les malades du coronavirus hospitalisés en France sont sortis. « Ce soir, il n’y a plus aucun malade hospitalisé en France, le dernier hospitalisé à Lyon est guéri, il n’est plus contagieux et a pu rentrer chez lui », a indiqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors de la conférence de presse quotidienne au ministère lundi soir.



- Pour lutter contre cette épidémie de coronavirus, l’administration Trump a transmis au Congrès une demande budgétaire de 2,5 milliards de dollars, a annoncé lundi la Maison blanche, précisant que plus d’un milliard serait destiné au développement d’un vaccin.



- En Corée du Sud, deuxième plus grand foyer de l’épidémie hors de Chine continentale, les autorités sanitaires ont annoncé, ce mardi, soixante nouveaux cas de coronavirus, soit la plus faible croissance enregistrée au cours des quatre derniers jours. La pneumonie virale y a également fait une victime supplémentaire, portant le bilan à huit décès.