Coronavirus : des médecins cubains en Afrique du Sud

Les médecins ont pris un avion qui a d'abord transporté un don de fournitures médicales sud-africaines vers l'île des Caraïbes, a indiqué son ambassade à Pretoria.



Ils font partie des 1 200 travailleurs de la santé envoyés pour combattre le Covid-19 dans 22 pays qui ont demandé l'aide de l'État communiste.



L'Afrique du Sud doit commencer à assouplir les restrictions strictes de confinement le mois prochain.



Plus d'un million et demi de personnes seront autorisées à retourner au travail, certaines écoles rouvriront, la livraison de nourriture chaude sera autorisée et les cigarettes seront remises en vente.



Mais la vente d'alcool et les rassemblements publics seront toujours interdits.



Le pays a surpris les observateurs par la manière dont il a ralenti la propagation du virus, déclare Andrew Harding, de la BBC, depuis Johannesburg.



Il a enregistré 4.361 cas de coronavirus, dont 86 décès.



Une relation particulière



Les médecins cubains - qui arriveront à Johannesburg tard dimanche soir - seront déployés dans différentes provinces par le ministère sud-africain de la santé, a déclaré l'ambassadeur de Cuba, Rodolfo Benítez Verson.