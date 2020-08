Coronavirus : l’APR appelle les populations à poursuivre le combat communautaire

Le porte-parole national de l’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir), Seydou Gueye a appelé les populations à poursuivre le combat communautaire contre le coronavirus qui connait un rebond exceptionnel et a exhorté ses militants et responsables ainsi que ceux de la coalition Benno Bokk Yaakaar et de la Grande Majorité Présidentielle de renforcer et d’amplifier la synergie d’actions dans les différentes localités, pour circonscrire la propagation du virus.



Le parti, dans un communiqué, estime que la mobilisation collective et la responsabilité individuelle doivent être au cœur de l’engagement citoyen et du défi communautaire imposé par le Coronavirus. Dans cette perspective, le port correct du masque, le respect des mesures barrières et de distanciation physique constituent des gestes barrières, simples à adopter et qui peuvent sauver des vies.



par ailleurs l’APR s’est félicitée de l’instruction donnée par Macky Sall au Gouvernement « de parachever le processus de recrutement, en 2020, des volontaires de l’Agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande muraille verte, d’agents des Eaux et Forêts et des Parcs nationaux sur le total des 600 postes prévus à terme.



Une initiative qui rejoint celle portant sur le recrutement de 1500 médecins et agents professionnels de la santé (infirmiers et infirmières, sages-femmes, professionnels de santé) pour renforcer les capacités de riposte et de résilience du système de santé face à la Covid19.