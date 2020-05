Coronavirus : le bilan mondial...1260 morts en 24 h aux États Unis,

Ce samedi 23 mai, le virus Covid-19 touche 5.213.557 cas confirmés et a fait au total 338.232 morts dans le monde. L'OMS se dit très préoccupé par le nombre croissant de cas dans les pays les plus pauvres. Le nombre de nouveaux cas n'a jamais été aussi élevé en 24h (106.000) s'est alarmé le directeur général de l'organisation.



Le bilan des Etats-Unis reste élevé ce jour. Le pays compte ce samedi 23 mai 1.601.434 cas recensés. Selon l'institut Johns Hopkins, le pays compte 1260 morts en 24h (1255 hier), soit près de 96.007 décès au total. Malgré ces chiffres élevés, les 50 États américains ont entamé un déconfinement partiel et progressif, en conservant certaines restrictions sur les rassemblements afin de freiner la propagation du virus. Pendant trois jours, la "bannière étoilée" ne flottera plus sur les édifices fédéraux américains. Pour honorer la mémoire des victimes du coronavirus, Donald Trump souhaite que les drapeaux soient mis en berne du vendredi 22 au dimanche 24 mai.



Le Brésil devient le 2e pays le plus atteint en cas et le nombre de décès est alarmant. Il enregistre ce samedi 23 mai un lourd bilan quotidien, 1001 morts en 24h. Le pays dénombre 330.890 cas recensés et 21.048 décès au total. Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. Débordées, les autorités peinent à tester les vivants comme les morts. Certains décès dus au Covid-19 sont enregistrés avec vingt jours de retard. Selon des estimations, divulguées par la presse, le nombre de personnes réellement infectées seraient de douze à quinze fois supérieur aux chiffres annoncés par les autorités. En dépit de cette situation sanitaire inquiétante, Bolsonaro, continue d’appeler la population à retourner au travail pour relancer l’économie.



La Chine n'a recensé aucun cas de contamination pour la première fois depuis le début de l'épidémie. Le pays dénombre 82.971 cas au total et 4.634 morts ce samedi 23 mai. « Nous avons obtenu une réussite stratégique majeure dans notre réponse au Covid-19 », a clamé vendredi le Premier ministre chinois Li Keqiang à l’ouverture de la session plénière de l’Assemblée nationale populaire. La ville de Wuhan interdit la consommation d'animaux sauvage.



En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état de 144.556 cas confirmés et de 28.215 morts au total (le cumul stagne ce jour sans remontée de Santé Public France). On compte ce vendredi 22 mai 74 morts en France en 24h en milieu hospitalier, le nombre de décès en Ehpad et EMS n'ont pas été remontés ce jour.



En Italie, le bilan baisse. On compte 130 décès de plus en 24h (156 la veille) ce vendredi 22 mai, portant le nombre de morts à 32.616 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 228.658. L'Italie rouvrira ses frontières le 3 juin et annulera la quarantaine obligatoire des étrangers de l'UE. « Le 25 mai, nous avons prévu la réouverture des gymnases, des piscines, des centres sportifs, en respectant des protocoles de sécurité », indique le Premier ministre italien. « A partir du 15 juin, les théâtres et les cinémas rouvriront et nos enfants pourront profiter de diverses offres de loisirs ». L'Italie pourrait compter 19.000 morts de plus que les chiffres officiels, selon la sécurité sociale transalpine.









Le bilan au Royaume-Uni remonte ce jour. Le gouvernement comptabilise 254.195 cas et 36.393 morts au total. On compte ce vendredi 21 mai, 351 morts en 24h (338 hier). L’Ecosse, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles appellent toujours les habitants à « rester à la maison », tandis que les Anglais bénéficient des premières mesures de réouverture. Une quatorzaine est imposée pour les voyageurs même en provenance de la France finalement.



Le nombre de décès de l'Espagne tend à la baisse ce vendredi 22 mai. Le Covid-19 a causé la mort de 56 personnes de plus en 24 heures (48 la veille mais sans la Catalogne), soit 28.628 au total. Le pays compte désormais plus de 234.824 cas recensés. L'Espagne a décidé de mettre en quatorzaine toute personne de l'étranger arrivant sur le sol espagnol à partir de ce vendredi 15 mai. L'Espagne rend le masque obligatoire pour tous dès 6 ans avec 600 € d'amende en cas de non respect.



La Belgique est l'un des pays qui teste le plus dans le monde. Au dernier bilan ce vendredi 22 mai, on dénombre 276 nouveaux cas confirmés d'infection au covid-19, ce qui porte à 56.511 cas confirmés au total. Les autorités sanitaires déclarent 9.212 décès (+26 en 24h). Depuis ce lundi, la Belgique est entrée dans la phase 2 de son déconfinement : les écoles reprennent progressivement, les coiffeurs et autres salons de contact reprennent sous conditions sanitaires, les musées et parcs animaliers rouvrent, les marchés de 50 échoppes max peuvent reprendre, les cérémonies de moins de 30 personnes sont permises et les clubs sportifs peuvent reprendre mais en limitant à 20 personnes max.



En Allemagne, le bilan est en net baisse. Le pays compte ce vendredi 22 mai 179.710 cas recensés pour 8.228 décès (+16). Le déconfinement est bien avancé en Allemagne où les magasins, lieux de cultes, musées et zoos sont désormais ouverts au public mais une remontée du taux de contamination inquiète le gouvernement. Les restaurants rouvrent avec prudence. Le pays a annoncé la réouverture de sa frontière avec le Luxembourg et a assouplit les conditions de passage en Suisse et en Autriche. Le foot a repris dans le pays.



Au Portugal, le déconfinement se poursuit progressivement. On compte ce samedi 23 mai, 30.200 cas et 1.289 morts (+12). Le Portugal a rouvert ces cafés et restaurants, musées et galeries ce 18 mai. Le pays se dit prêt à accueillir les voyageurs cet été. Même si les frontières terrestres avec l'Espagne ne sont pas ouvertes, des discussions sont en cours et il est envisagé qu'elles ouvrent le 8 juin.



En Tunisie, les mosquées, cafés, hôtels et restaurants rouvriront le 4 juin mais cette date pourrait être modifiée en cas de reprise de l'épidémie de coronavirus. Le pays compte actuellement de 1048 cas confirmés et 47 morts au total.



La situation s'aggrave au Pérou, avec 111.698 cas de contaminations et 3.244 (+96) décès, le pays est le second le plus touché en Amérique latine après le Brésil. La situation est jugée catastrophique dans les hôpitaux.



En Russie, le nombre de nouveaux cas est toujours en forte progression mais le pays augmente ses tests. Les autorités comptent désormais 326.448 cas détectés pour 3.249 morts dont 150 décès ces dernières 24h. Le taux de mortalité reste cependant plus faible que l'Italie, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis. La Russie devient le second pays recensant le plus de cas dans le monde et le premier en Europe. Le président russe, Vladimir Poutine, a ordonné la fin, dès mardi, de six semaines chômées obligatoires en Russie, donnant le coup d'envoi d'un déconfinement progressif et régionalisé.



Le Japon compte 16.513 cas recensés au total et 796 (+19) décès ce samedi 23 mai. Le gouvernement a annoncé la levée de l'état d'urgence dans 39 des 47 préfectures du pays, mais pas encore dans les plus densément peuplées comme Tokyo. Prévu initialement pour durer un mois, ce dispositif avait été prolongé jusqu’au 31 mai sur tout le territoire. Le pays est rentré en récession économique pour le première fois depuis 4 ans et demi.



En Inde, la pandémie frappe Bombay lourdement. Le gouvernement a décidé de prolonger son confinement jusqu'à fin mai. L'Inde recense désormais 125.149 confirmés exactement et 3.728 (+143) morts.



L'Iran recense 117 décès en 24h (66 hier), soit 7.300 exactement. Le pays comptabilise désormais 131.652 cas déclarés ce samedi 23 mai. Les sanctuaires chiites rouvriront six heures par jour après le ramadan, qui doit se terminer vers le 24 mai. Les restaurants pourront aussi reprendre leurs activités après le mois de jeûne. Les universités rouvriront le 6 juin.



Le Maroc prolonge son confinement jusqu'au 10 juin. Le pays compte 7.332 cas recensés mais peu de tests sont réalisés. Le pays déplore actuellement 197 décès (+1 en 24h). La situation sanitaire est stable mais pas totalement rassurante a déclaré le Premier ministre marocain Saad-Eddine El Othmani.



La Pologne, qui compte actuellement 20.619 cas de contaminations et 982 (+10) morts dues au Covid-19, a rouvert ce 18 mai les salons de coiffure, cafés et restaurants.



La Corée du Sud s'inquiète de la recrudescence de nouveaux cas de Covid-19. On compte à ce jour 11.165 cas pour 266 décès recensés (+2 en 24h). La municipalité de Séoul a ordonné la fermeture des bars et discothèques de la capitale en raison de l'apparition d'un nouveau foyer de contamination.





La Suède dépasse la barre des 2000 morts ce jour. On compte ce samedi 23 mai 32.809 cas infectés et 3.925 (+116) décès. C'est l'un des rares pays à ne pas avoir choisi l'option confinement mais juste des recommandations. Une étude menée par l'Agence de santé publique suédoise estime qu'un peu plus de 20% des habitants de Stockholm auraient développé des anticorps contre le coronavirus.



Le Vietnam continue de déconfiner. Le pays compte moins de 300 cas de personnes atteintes du Covid-19 et toujours aucun morts. Les rassemblements restent interdits et le port du masque et mesures de distanciation sociale fortement encouragés mais certains commerces ont déjà rouvert depuis le 23 avril.



La Roumanie a annoncé, en même temps que les premières mesures de déconfinement, le port du masque obligatoire depuis ce 15 mai dans les lieux fermés et les transports publics. Le pays compte à ce jour 17.712 cas et 1.166 (+10) décès dû au Covid-19.



La Suisse déconfine progressivement. Les coiffeurs, médecins, crèches et jardineries et désormais les écoles et autres magasins ainsi que les bars et restaurants sont ouverts. Viendront ensuite les établissements pros et secondaires, les universités, les musées, les zoos et bibliothèques à partir du 8 juin. Le pays compte ce samedi 23 mai, 1.903 (+5) décès pour 30.707 cas déclarés.

En Autriche, le déconfinement se poursuit avec l'ouverture des cafés et restaurants. Les grands rassemblements restent interdits au moins jusqu'en juillet et les écoles restent fermés jusqu'à mi-mai. Le port du masque est oblige toi té. Le pays compte actuellement 16.436 cas recensés et 635 décès (+2). L’Autriche et l’Allemagne vont rouvrir leur frontière le 15 juin.



n Autriche, le déconfinement se poursuit avec l'ouverture des cafés et restaurants. Les grands rassemblements restent interdits au moins jusqu'en juillet et les écoles restent fermés jusqu'à mi-mai. Le port du masque est obligatoire. Le pays compte actuellement 16.436 cas recensés et 635 décès (+2). L’Autriche et l’Allemagne vont rouvrir leur frontière le 15 juin.



En Algérie, le pays africain dénombrant le plus de décès, le confinement est prolongé jusqu'au 29 mai, soit après la fin du ramadan. On dénombre ce samedi 23 mai, 7.918 cas recensés et 582 décès (+7) dus à l'épidémie.

En Irlande, le pays entamera un assouplissement progressif du confinement dès lundi avec l'ouverture de certains commerces, des plages et la possibilité de se retrouver à l'extérieur à quatre personnes. Le pays impose dès lundi une quatorzaine aux voyageurs arrivant de l'étranger. On compte ce samedi 23 mai 24.506 cas détectés et 1.592 morts (+9).



L’épidémie se développe en Afrique mais reste modéré. L'Afrique du Sud qui compte 20.125 cas recensés ce samedi et 397 morts. Selon le CDC, le centre de prévention des maladies de l’Union africaine, le continent recensait ce lundi 84 872 cas de Covid-19, et 2 771 décès dus à la maladie. Les États les plus touchés sont l’Afrique du Sud, l’Égypte, l’Algérie, le Maroc et le Nigéria.