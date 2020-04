Coronavirus : plus de 20 700 décès en France

L'épidémie de Covid-19 tend à fléchir dans le monde même si 185 pays sont toujours touchés dont en tête de liste : les Etats-Unis (près de 789 000 malades et 42 500 décès), l'Italie (plus de 181 000 et 24 000 morts) et l'Espagne (plus de 204 000 cas et 21 000 morts). Dans ces deux derniers pays, l'épidémie régresse, tandis qu'en Belgique elle gagne du terrain (près de 41 000 cas et 6 000 décès). Dans le monde, 2,5 millions de personnes ont été atteintes par ce nouveau coronavirus selon le décompte de l'Université John Hopkins qui rassemble plusieurs sources (OMS, Esri...) et 171 000 en sont mortes. En France, l'épidémie est en "lente décrue" depuis ce week-end : "L'espoir renaît mais nous ne sommes pas sortis de la crise.



Croire que l'épidémie est dernière nous, c'est une grave erreur" a prévenu le Premier ministre Edouard Philippe lors de son allocution télévisée dimanche 19 avril. Au 20 avril, "le cap douloureux des 20 000 décès" a été atteint en France, a annoncé le directeur général de la santé. "Nous sommes face à une épidémie très meurtrière (qui) a tué en France plus que toutes les épidémies de grippe, même les plus longues, et plus que la canicule de 2003 qui avait fait 19 000 morts" précise t-il. Selon le point de situation du ministère de la Santé 117 324 cas sont confirmés, 30 106 personnes sont hospitalisées (- 478 par rapport à la veille en tenant compte des sorties) dont encore 5 433 patients dans un état grave en réanimation.



Le solde des admissions reste négatif depuis 13 jours. "La baisse des besoins en matériel et en ressources humaines en réanimation se confirme, mais nous sommes toujours à un niveau exceptionnel, très supérieur au maximum habituel en France" poursuit le ministère qui recommande aux Français de ne pas relâcher leurs efforts "au moment où le confinement porte ses fruits". "Il est impératif de respecter toutes les mesures barrières, la distanciation physique d'un mètre minimum, la distanciation sociale et les mesures de confinement jusqu'au 11 mai. Chaque sortie du domicile doit être justifiée par une attestation de déplacement, téléchargeable en ligne sur smartphone et présentable sous cette forme aux forces de l'ordre.



Les versions papiers sont toujours autorisées. Pour les déplacements professionnels, cette attestation est complétée par une autorisation signée par l'employeur. Les frontières de l'Union européenne et de l'espace Schengen resteront fermées même après le 11 mai pour freiner la circulation du virus entre les gens et une attestation doit être présentée à chaque personne voulant entrer en France depuis le 8 avril.