Coronavirus : quelques 50 millions de personnes menacées par la faim en Afrique de l'ouest

Quelques 50 millions de personnes sont menacées par la faim en Afrique de l'ouest, en raison de la pandémie du coronavirus, ajouté aux problèmes de sécheresse et à l'insécurité dans la région, a averti l'Oxfam.



Le nombre de personnes en crise alimentaire pourrait plus que doubler en trois mois, 50 millions en août contre 17 millions en juin, selon toujours l'Oxfam qui cite des estimations de la CEDEAO.



En ville, comme en zones rurales, malgré les efforts des États, les populations ont des difficultés aux marchés alimentaires et elles font face à un début de hausse des prix et une baisse de la disponibilité de certaines denrées de base, conséquences des confinement ou couvre-feu mis en place..., conclut l'ONG.