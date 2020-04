Coronavirus : quels sont les pays les plus touchés dans le monde ?

La quasi-totalité du globe est frappée depuis plusieurs semaines par la pandémie de Covid-19. Le nombre de contaminations au coronavirus Sars-CoV-2 se porte vendredi 24 avril à 2.709.843 cas confirmés, dans 185 pays et territoires, selon un bilan établi par les chercheurs du Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'Université Johns Hopkins de Baltimore. Au total, 190.872 personnes sont décédées, tandis que 738.490 autres ont guéri.



Foyer originel de la pandémie, la Chine - sans compter les territoires de Hong Kong et Macao - dénombre 83.884 cas, un nombre désormais en très faible augmentation de jour en jour, poussant certains à s'interroger sur la véracité des chiffres donnés. Le pays est aujourd'hui largement dépassé par les Etats-Unis (869.172 cas), l'Espagne (213.024 cas) et l'Italie (189.973 cas). Arrivent ensuite la France (159.460 cas), l'Allemagne (153.129 cas), le Royaume-Uni (139.246 cas) et la Turquie (101.790 cas).