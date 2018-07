Cortège présidentiel : les internautes interprètent la chute du cheval comme un signe pour la Présidentielle

La scène filmée à partir d'un téléphone portable d'un amateur a vite fait le tour de la toile. Un des Spahis (Cavaliers), communément appelés Garde Rouge, qui fait partie de la célèbre unité de parade de l'Escadron Monté du Palais de la République assurant les escortes du président de la République et des hautes personnalités en visite au Sénégal, voit son cheval chuter devant le cortège du Président chinois Xi Jinping.



Suffisant pour attirer les commentaires les plus cocasses sur les Réseaux sociaux. Sur Facebook, "Aissatoubelle Seye" y voit un signe qui annonce la défaite de Macky Sall à la prochaine élection présidentielle du 24 février 2019. Il fait le lien entre le cheval qui se trouve être l'emblème du parti présidentiel Alliance pour la République (Apr) et la cheval de l'Escadron Monté du Palais. Dans les commentaires de son post, les interprétations vont bon train. la majeure partie des intervenants partagent pratiquement la vision de l'auteure du post.Iba Sarr Gueye pense que c'est un mauvais signe Mor Djitté n'est apparemment pas sûr. Néanmoins, il se pose la question.