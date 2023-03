Côte d’Ivoire: 15 morts dans un accident entre un minibus et un camion

Une collision entre un camion et une minibus a fait 15 morts en Côte d’Ivoire.

« Samedi, aux environs de 19H00 (locales et GMT), un grave accident de la circulation routière est intervenu au PK 10 de la A3 entre les villes de Katiola et Bouake« , a annoncé le ministre des transports dans un communiqué. « L’accident qui a enregistré un lourd bilan, 15 tués et des blessés, endeuillant à nouveau notre pays, a impliqué un minicar et un camion de transport de marchandises en état de stationnement« , a poursuivi Amadou Koné.



Il s’agit d’un énième accident meurtrier sur les routes ivoiriennes depuis quelques mois. Ces accidents meurtriers sont souvent dus au mauvais état de certaines routes et de nombreux véhicules ainsi que de l’incivisme des conducteurs. Selon le ministère des Transports, entre 1.000 et 1.500 personnes sont tuées chaque années dans des accidents routiers en Côte d’Ivoire.