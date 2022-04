Côte d'Ivoire: Alassane Ouattara désigne Tiémoko Meyliet Koné vice-président

Le président Alassane Ouattara a désigné ce mardi 19 avril, Tiémoko Meyliet Koné vice-président de la République de Côte d’Ivoire. Le désormais ancien gouverneur de la BCEAO va occuper un poste vacant durant deux ans depuis la démission de Daniel Kablan Duncan.



Ancien directeur de cabinet de Guillaume Soro, alors Premier ministre, M. Koné a eu un passé politique comme ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, et a brièvement – de décembre 2010 à mai 2011- occupé le poste de conseiller spécial en charge des questions économiques et financières auprès du président ivoirien, Alassane Ouattara, avant de prendre les commandes de l’institution monétaire ouest-africaine.