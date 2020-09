Côte d'Ivoire : L'ambassadeur de France soupçonné de violences sexistes et sexuelles

Selon les informations de Mediapart, Gilles Huberson, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire rappelé à Paris, est visé par une enquête interne du ministère des Affaires étrangères après le témoignage de plusieurs femmes l’accusant de violences sexistes et sexuelles.



Les récits recueillis concernent des faits dans plusieurs pays, dont le Mali, où M. Huberson a été ambassadeur de 2013 à 2016, et la Côte d’Ivoire, où il a été nommé en 2017, et vont de remarques jugées dégradantes pour les femmes à des gestes à connotation sexuelle non désirés.



Contacté par Mediapart, le Quai d’Orsay n’a pas souhaité s'exprimer sur ce dossier. Il a cependant admis que « des vérifications sont toujours en cours ». Le ministère refuse aussi de confirmer officiellement le rappel de son ambassadeur, évoqué par plusieurs journaux, dans un contexte tendu en Côte d’Ivoire, à quelques semaines de l’élection présidentielle.



Libération online