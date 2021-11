Côte d'Ivoire : Lutte contre la contrebande, les Douanes annoncent la saisie de 93.775 tonnes de marchandises prohibées dans le mois d'octobre

D’importantes marchandises ont été saisies par les Douanes Ivoiriennes dans le cadre de leurs missions économique et de protection des populations.





Les agents de l’Unité Mobile d’Intervention Rapide (UMIR) ont saisi, au cours du mois d’octobre 2021, quatre-vingt-treize tonnes sept cent soixante-quinze kilogrammes (93.775 tonnes) de marchandises prohibées à Singrobo, Abobo PK 18 (Abidjan) et Arrah.





Ce sont au total quatre-vingt-sept tonnes cinq cent cinquante kilogrammes (87,550 tonnes) de sucre et de cinq tonnes deux-cent vingt-cinq kilogrammes (5,225 tonnes) de Médicaments de Qualité Inférieure et Falsifiés (MQIF).



Les saisies de sucre ont été respectivement opérées à Singrobo sur l'axe Yamoussoukro-Abidjan (60,050 tonnes) et à Arrah dans la Région du Moronou (27,500 tonnes).





Pour la saisie de Singrobo, les contrebandiers ont tenté de tromper la vigilance des douaniers, en prenant soin de reconditionner le sucre d'origine brésilienne et en provenance du Mali, dans des sacs estampillés SUCAFCI, entreprise basée à Ferké.





Sommés de fournir les documents afférents à la marchandise, ils ont produit de faux bons de livraison de l'entreprise SUCRIVOIRE installée à Borotou-Koro.





Conformément aux dispositions de la circulaire N°1461/DGD du 19 juillet 2010, en application de l’Arrêté interministériel N°009/MC/MIPSP/MEF/MA du 04 juin 2010, les importations de sucre sont temporairement suspendues. En outre, cette infraction constitue une importation en contrebande de marchandises prohibées sur le territoire douanier, au regard des articles 175, 266, 290/1, 292 et 289-2 du Code des Douanes.



Quant aux Médicaments de Qualité Inférieure et Falsifiés, ils ont été saisis respectivement à Yopougon-Km 17 (4,675 tonnes) et à Abobo PK 18 (0.550 tonne). A Yopougon par exemple, la marchandise prohibée était dissimulée sous quarante tonnes (40 tonnes) de noix de karité.



Il s’agit donc de marchandises d’origine étrangère en détention sans documents douaniers et soumises à une prohibition relative, conformément à la Loi N°88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic illicite des drogues et aux dispositions des articles 175, 266, 290/1, 291/1 et 289 du Code des Douanes.