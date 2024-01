Côte d’Ivoire: Tidjane THIAM démissionne de son poste d’administrateur du groupe de luxe Kéring

Désigné personnalité africaine la plus influente en 2023 par le magazine international Confidentiel Afrique, Tidjane Thiam a remis sa démission de son mandat d’Administrateur indépendant- qu’il détenait depuis 2020- au Président du Conseil d’administration du groupe de luxe international Kering. Outre son mandat d’administrateur indépendant, il siégeait aussi en qualité de Président du Comité d’audit de la holding Kering.



Selon des informations crédibles exclusives obtenues par Confidentiel Afrique ce mercredi, l’ivoirien Tidjane Thiam devra être reçu incessamment par le président de Kering pour des échanges. Le management board attend profiter de ses conseils avisés, glisse une source à Confidentiel Afrique.



Le nominé de Confidentiel Afrique 2023 en pole position de la course présidentielle ivoirienne prévue en octobre 2025 multiplie l’offensive internationale et blinde progressivement son appareil politique, en pleine réorganisation.



Source: Confidentiel Afrique