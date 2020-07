Côte d’Ivoire: les obsèques du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly démarrent le mardi 14 juillet 2020

Le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, décédé le mercredi 08 juillet suite à un malaise cardiaque, sera porté en terre le vendredi 17 juillet 2020 à Korhogo, sa ville natale. Un deuil national de huit jours a été décrété.



Les obsèques du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly se dérouleront du mardi 14 au vendredi 17 juillet. Ainsi, la Nation lui rendra hommage le mardi 14 juillet 2020 à 9 h au Palais de la Présidence de la République.



Suivra, le mercredi 15 juillet de 08h à 12h au Palais des sports de Treichville, l’hommage de son parti politique, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP). Le même jour, la prière mortuaire sera dite à 13h à la mosquée de la Riviéra Golf à Cocody. Puis, la dépouille du Chef du gouvernement quittera Abidjan à 14h pour Korhogo.



La période de deuil national sera également marquée par la mise en berne des drapeaux sur l’ensemble du territoire national et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger.



Pour rappel, le Chef du gouvernement est rentré de France le 02 juillet, après deux mois de séjour médical. Le Premier Ministre qui était également le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, a pris part le 08 juillet au Conseil des ministres, le premier après son retour.