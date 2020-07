Côte d’Ivoire: pour Adama Bictogo (RHDP), «Alassane Ouattara est la solution aujourd’hui»

Sur RFI ce lundi matin 20 juillet, Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP, le parti du chef de l’État ivoirien, se prononce on ne peut plus clairement en faveur d’une nouvelle candidature d’Alassane Ouattara en vue de la présidentielle dont le premier tour a été fixé au 31 octobre. Il écarte au passage d’autres candidatures éventuelles et promet une réponse officielle dans les jours qui viennent. Adama Bictogo répond aux questions de Carine Frenk.