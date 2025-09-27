Réseau social
Coupe CAF (tour préliminaire) : Génération Foot tombe lourdement face à l’AFAD (5-3)



Génération Foot a vu son parcours s’arrêter dès le premier tour des préliminaires de la Coupe CAF après sa lourde défaite face à l’Académie de Football Amadou Diallo (AFAD) de Côte d’Ivoire (5-3), ce samedi.
 
Accrochés à domicile à Thiès lors du match aller (1-1), les Grenats n’ont pas su renverser la tendance au stade Alassane d’Ebimpé. Ils quittent ainsi la compétition dès leur entrée en lice.
Moussa Ndongo

Samedi 27 Septembre 2025 - 20:40


