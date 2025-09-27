Coupe CAF (tour préliminaire) : Génération Foot tombe lourdement face à l’AFAD (5-3)

Génération Foot a vu son parcours s’arrêter dès le premier tour des préliminaires de la Coupe CAF après sa lourde défaite face à l’Académie de Football Amadou Diallo (AFAD) de Côte d’Ivoire (5-3), ce samedi.
Accrochés à domicile à Thiès lors du match aller (1-1), les Grenats n’ont pas su renverser la tendance au stade Alassane d’Ebimpé. Ils quittent ainsi la compétition dès leur entrée en lice.
Accrochés à domicile à Thiès lors du match aller (1-1), les Grenats n’ont pas su renverser la tendance au stade Alassane d’Ebimpé. Ils quittent ainsi la compétition dès leur entrée en lice.
Autres articles
-
Thiès : un individu arrêté pour chantage, diffusion de vidéos intimes et retrait frauduleux d’argent
-
Éducation : Sédhiou accueille un forum interrégional sur le STEM pour promouvoir les filles dans les sciences
-
Secteur minier : Birame Soulèye Diop donne 60 jours aux exploitants de carrières pour se régulariser
-
Montée des eaux à Podor : le niveau du fleuve atteint 5,25 mètres
-
Météo : Pluies annoncées au Sud et au Centre-Sud du Sénégal ce week-end