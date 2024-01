Coupe d’Asie 2023 : l’exploit colossal de la Palestine qui marque l’histoire

Alors que le conflit mêlant Israël et la Palestine depuis des décennies s’est intensifié depuis la fin de l’année 2023, la sélection palestinienne de football dispute actuellement la Coupe d’Asie. Un tournoi où les Lions de Canaan ont obtenu une qualification historique en huitièmes de finale.



Placé dans le groupe C avec l’Iran, les Émirats arabes unis et Hong Kong, la Palestine qui était chapeau 3 et 93e nation FIFA au moment du tirage au sort pouvait espérer la qualification et c’était en tout cas son objectif. Pourtant cela a mal débuté avec une défaite initiale 4-1 contre l’Iran. Un revers qui aurait pu jeter le glas sur les espérances des Palestiniens, mais il n’y en a rien été.



Bien que mené lors de son deuxième match face aux Émirats arabes unis, la Palestine s’est retrouvée en supériorité numérique suite à l’exclusion de Khalifa Al Hammadi puis Bader Nasser a concédé un but contre son camp en seconde période. Les deux équipes se sont donc quittées sur le score de 1-1.



Avec 1 point et une différence de but négative de -3, la Palestine devait obligatoirement battre Hong Kong pour se qualifier et si possible avec beaucoup de buts. Mené par sa star Oday Dabbagh, l’attaquant de Charleroi qui s’est offert un doublé et Zaid Qunbar qui a enfoncé le clou, la Palestine s’est imposée 3-0. Un résultat qui aurait pu offrir la deuxième place du groupe aux Lions de Canaan si les Émirats arabes unis n’avaient pas réduit le score sur le fil contre l’Iran (défaite 2-1).



Néanmoins, l’essentiel est ailleurs, assurée d’être dans les quatre meilleurs troisièmes, la Palestine se retrouve qualifiée pour la première fois de son histoire en huitième de finale de la Coupe d’Asie des Nations.





Avec Footmercato