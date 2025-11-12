Coupe du monde U17 : neuf (9) sélections africaines au rendez-vous des 16es de finale

Il a fallu attendre la dernière journée de la phase de poules de la Coupe du Monde U17, organisée au Qatar, pour voir les sélections africaines réaliser un carton plein. Mardi 11 novembre, l'Ouganda a d'abord créé l'exploit face à la France (1-0), avant que le Burkina Faso l'emporte face au Tadjikistan (2-0) et que le Mali vienne à bout de l'Arabie Saoudite (2-0). Résultat : la première sélection fait partie des huit meilleurs 3es de groupe et les deux autres occupent l'une des deux premières places de leur groupe.
Les neuf qualifiés africains
Au total, neuf sélections africaines se sont qualifiées pour les 16e de finale de la compétition, sur les 10 engagées au départ. Seule la Côte d'Ivoire, bloquée à 0 point, reste à quai. Voici le détail des performances :
Le calendrier des 16e de finale
Portugal - Belgique, vendredi 14 novembre à 13h30
Zambie - Mali, vendredi 14 novembre à 13h30
Suisse - Egypte, vendredi 14 novembre à 14h
France - Colombie, vendredi 14 novembre à 14h30
Argentine - Mexique, vendredi 14 novembre à 15h45
Irlande - Canada, vendredi 14 novembre à 16h15
Brésil - Paraguay, vendredi 14 novembre à 16h45
Etats-Unis - Maroc, vendredi 14 novembre à 16h45
Corée du Sud - Angleterre, samedi 15 novembre à 13h30
Sénégal - Ouganda, samedi 15 novembre à 13h30
Italie - République Tchèque, samedi 15 novembre à 14h
Japon - Afrique du Sud, samedi 15 novembre à 14h30
Allemagne - Burkina Faso, samedi 15 novembre à 15h45
Venezuela - Corée du Nord, samedi 15 novembre à 16h45
Autriche - Tunisie, samedi 15 novembre à 16h45
Croatie - Ouzbékistan, samedi 15 novembre à 16h45
A noter qu'au moins deux sélections africaines se qualifieront pour les 8e de finale, puisque ces 16e débouchent sur deux duels entre sélections du continent : Zambie-Mali et Sénégal-Ouganda.
Avec Africaradio
