Coupe du monde U17 : neuf (9) sélections africaines au rendez-vous des 16es de finale

Il a fallu attendre la dernière journée de la phase de poules de la Coupe du Monde U17, organisée au Qatar, pour voir les sélections africaines réaliser un carton plein. Mardi 11 novembre, l'Ouganda a d'abord créé l'exploit face à la France (1-0), avant que le Burkina Faso l'emporte face au Tadjikistan (2-0) et que le Mali vienne à bout de l'Arabie Saoudite (2-0). Résultat : la première sélection fait partie des huit meilleurs 3es de groupe et les deux autres occupent l'une des deux premières places de leur groupe.



Les neuf qualifiés africains



Au total, neuf sélections africaines se sont qualifiées pour les 16e de finale de la compétition, sur les 10 engagées au départ. Seule la Côte d'Ivoire, bloquée à 0 point, reste à quai. Voici le détail des performances :



Le calendrier des 16e de finale



Portugal - Belgique, vendredi 14 novembre à 13h30



Zambie - Mali, vendredi 14 novembre à 13h30

Suisse - Egypte, vendredi 14 novembre à 14h

France - Colombie, vendredi 14 novembre à 14h30

Argentine - Mexique, vendredi 14 novembre à 15h45

Irlande - Canada, vendredi 14 novembre à 16h15

Brésil - Paraguay, vendredi 14 novembre à 16h45

Etats-Unis - Maroc, vendredi 14 novembre à 16h45



Corée du Sud - Angleterre, samedi 15 novembre à 13h30

Sénégal - Ouganda, samedi 15 novembre à 13h30

Italie - République Tchèque, samedi 15 novembre à 14h

Japon - Afrique du Sud, samedi 15 novembre à 14h30

Allemagne - Burkina Faso, samedi 15 novembre à 15h45

Venezuela - Corée du Nord, samedi 15 novembre à 16h45

Autriche - Tunisie, samedi 15 novembre à 16h45

Croatie - Ouzbékistan, samedi 15 novembre à 16h45



A noter qu'au moins deux sélections africaines se qualifieront pour les 8e de finale, puisque ces 16e débouchent sur deux duels entre sélections du continent : Zambie-Mali et Sénégal-Ouganda.





