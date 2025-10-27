Coût de la vie : Ousmane Sonko annonce une baisse prochaine du prix de l’électricité et de l’énergie

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, ce lundi, une prochaine baisse du prix de l’électricité et des produits pétroliers au Sénégal. Cette décision, a-t-il précisé, s’inscrit dans le cadre des mesures sociales dictées par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. « D’ici quelques jours, il y aura des mesures de baisse sur le courant, les produits pétroliers (essence, gaz et gasoil…) », a-t-il déclaré lors de la cérémonie d’installation du Comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale à Dakar. Il a souligné que ces ajustements résultent d’un travail entamé « depuis huit (8) mois » par une commission coordonnée par le ministère de l’Énergie.



Le chef du gouvernement a assuré que cette mesure vise à alléger le coût de la vie pour les ménages, dans un contexte économique difficile. « Nous n’attendrons pas qu’on nous le demande parce qu’on sait pourquoi on nous a élus », a-t-il insisté, réaffirmant la volonté de l’exécutif d’apporter des réponses concrètes aux préoccupations sociales des Sénégalais.



Ousmane Sonko a aussi évoqué la situation économique du pays. Il a dénoncé « le taux d’endettement qu’on a trouvé dans le pays » qui, selon lui, a poussé « tous les bailleurs à se retirer ». Face à ce contexte, il a indiqué avoir demandé au ministre des Finances d’« identifier ce qu’on ne peut pas faire en partenariat public-privé afin que l’État y mette la main », notamment pour sauver certaines entreprises publiques comme « la Sonacos, Air Sénégal ou La Poste ».



Malgré les contraintes budgétaires, le Premier ministre a assuré que le gouvernement reste déterminé à agir sur les priorités sociales. « On a décidé de voir ce qu’on peut faire contre les difficultés sociales (santé, logements sociaux, éducation), on travaille à rendre la vie des Sénégalais plus facile », a-t-il affirmé.



Enfin, Ousmane Sonko a lancé un appel à l’unité nationale autour du Pacte de stabilité sociale, estimant que le redressement du pays exige un effort collectif. « J’appelle tous les acteurs à œuvrer ensemble dans un pacte de stabilité pour stabiliser le pays et combattre pour l’éclosion économique », a-t-il conclu.