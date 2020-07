Covid-19 : Mbaye Ndiaye et Yéya Diallo déclarés guéris

Le ministre d’Etat, Mbaye Ndiaye et la député Yéya Diallo, testés positifs au coronavirus, depuis quelques jours, sont déclarés guéris. Ils ont recouvré la santé.



Selon L’As qui donne l’information, c’est la parlementaire elle-même qui a fait l’annonce via sa page Facebook ce, pour remercier les chefs religieux, amis et sympathisants qui ont prié pour elle.



Quant au ministre Mbaye Ndiaye, il est certes guéri mais est actuellement dans un hôtel de la place pour récupérer. Le journal renseigne par la même occasion que ses deux femmes testées positives en même temps que lui sont également déclarées guéries.