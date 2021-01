Covid-19: Un infectiologue appelle à relever l’heure du couvre-feu de 18h les week-ends

Le médecin infectiologue en service à l’hôpital de la Paix de Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, a plaidé pour des mesures de restrictions plus sévères. Professeur (Pr) Noël Magloire Manga trouve « excellent l’idée de relever l’heure du couvre-feu de 18 heures à 5 heures du matin les week-ends ». Selon lui, cette mesure d’état d’urgence assorti d’un couvre-feu doit être généralisée à toutes les régions où l’épidémie est active.



« Ce serait une excellente idée de relever l’heure du couvre-feu de 18h à 5 h du matin les week-ends. Puisqu’il n’y a pas de travail les week-ends, qu’on amène les gens à rester chez eux et éviter les manifestations », a suggéré l’enseignant à l’Ufr Sciences de la Santé de l’Université Assane Seck de Ziguinchor.



Pour lui, « toutes les imaginations doivent être mises à contribution pour pouvoir réduire les risques de contaminations. Aucune mesure n’est de trop ».



Il est d’avis que « Diourbel, Touba, ces zones devraient faire l’objet d’une analyse et d’une prise de décision assez drastique qui permettra de faire courber l’évolution de l’épidémie ».



Non sans demander que cette mesure d’état d’urgence assorti d’un couvre-feu doit être généralisée à toutes les régions où l’épidémie est active, rapporte L'Obs.