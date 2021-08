Covid-19 à la Martinique: Fort-de-France, ville au ralenti face à la quatrième vague

La préfecture de la Martinique tourne au ralenti. C'est assez saisissant, car il faut bien s'imaginer la vie grouillante qui règne d'habitude, en fin de journée, dans les rues du bord de mer désormais sans âme. Passé 18h-18h30, quand le soleil se couche, la ville se vide car outre le confinement, un couvre-feu a été instauré de 19 heures à 5 heures du matin. Aucun commerce n'est alors ouvert.



Les Martiniquais comprennent plus ou moins ce quatrième confinement depuis le début de la pandémie, mais surtout, s'il y a une chose qui les irrite, c'est d'entendre que si beaucoup d'entre eux refusent de se faire vacciner, c'est à cause de leur éducation ou de leur culture.



Pour eux, la faute est plutôt à chercher du côté du manque de pédagogie du gouvernement sur les bienfaits du vaccin. Il faut dire que la Martinique avait été jusque-là épargnée par la pandémie et cette campagne de vaccination est donc très mal comprise ici, perçue même comme une sentence décidée depuis Paris.



Dans ce contexte, peut-être que la visite des ministres de la Santé et des Outre-mer ce jeudi 12 août va donner un coup de fouet à la vaccination. Mais déjà, plusieurs Martiniquais regrettent qu'ils n'aillent pas plus au contact de la population et des réfractaires, ceux qui ont perdu confiance envers les décisions prises depuis la métropole.



Les touristes en Martinique contraints d'abréger leurs vacances

Un quatrième confinement très strict a commencé en Martinique. Il est accompagné d'une fermeture des plages, restaurants, commerces non essentiels, d'un couvre-feu entre 19h et 5h, et de déplacements limité à un rayon d'un kilomètre. Les hôtels et les centres de vacances ferment leurs portes. En conséquence, Air France a affrété ses plus gros avions vers la Martinique et des centaines de touristes quittent l’île de manière anticipée.