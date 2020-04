Covid-19 en Afrique: Les cas s'élèvent à plus de 16 800 - avec 3 271 guérisons et 896 décès signalés

Au 16 avril 2020 : Les cas de #COVID19 en Afrique s'élèvent à plus de 16 800 - avec 3 271 guérisons & 896 décès signalés.



April 16, 2020



