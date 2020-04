Covid-19 en France : 753 nouveaux décès en 24 h, les cas d'hospitalisation en recul

Les autorités sanitaires françaises ont enregistré jeudi 753 décès en 24 heures, ce qui porte le nombre total de morts du Covid-19 à 17 920 depuis début mars. Le nombre de patients hospitalisés et de patients graves placés en réanimation sont de nouveau en baisse.



Le bilan quotidien de décès du coronavirus en France s'élève, jeudi 16 avril, à 753 morts. Le pays dénombre ainsi 17 920 décès depuis début mars.



Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a fait état de 11 060 morts dans les établissements hospitaliers et 6 860 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux.



Mercredi, le nombre de décès quotidiens était de 1 438, mais ce chiffre inhabituellement élevé était dû au retard pris dans le recueil des données au cours du week-end pascal.



"La circulation du virus se stabilise à un niveau élevé", a précisé le numéro 2 du ministère de la Santé.



Baisse des nouveaux malades



Le nombre total de cas graves en réanimation atteint 6 248, soit 209 de moins que la veille, a poursuivi Jérôme Salomon, lors de son point de presse quotidien. Le solde entre sorties et admissions en réanimation est en baisse pour la huitième journée consécutive, s'est-il félicité.



En 24 heures, 1 823 nouveaux malades ont été admis à l'hôpital, mais le solde est négatif pour le deuxième jour d'affilée. "C'est un indicateur important mais qui mérite d'être confirmé dans les prochains jours", a-t-il souligné.



Le nombre total de cas s'élève quant à lui à 108 847. Il était de 106 206 mercredi.



