Covid-19 : l'Espagne offre 302.400 doses vaccins au Sénégal

Depuis le début de la campagne de vaccination en février dernier, 1 403 892 personnes ont reçu au moins une dose de vaccination anti-Covid-19.

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a réceptionné 302.400 doses de vaccins de Johnson And Johnson offert par l’Espagne. Un don qui vise à soutenir la stratégie de vaccination contre la Covid-19, pour parer à d’éventuelles vagues de COVID et protéger les populations, selon les services de Diouf Sarr.