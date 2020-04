Covid-19 : la France devient le 4e pays à franchir la barre des 20 000 morts

Le nombre de morts liés au Covid-19 a dépassé les 20 000 en France, a annoncé, lundi 20 avril, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Dans le détail, 12 513 décès ont été recensés dans les hôpitaux et 7 752 dans les Ehpad et établissements médico-sociaux, soit 20 265 morts. Jérôme Salomon indique également que 114 657 cas confirmés ont été détectés dans l'Hexagone.Par ailleurs, le solde des personnes admises à l'hôpital est toujours négatif, avec 26 personnes hospitalisées en moins depuis hier. "Il y a une baisse, qui est très faible, la décrue est très lente", décrit Jérôme Salomon, qui parle de "très haut plateau". Idem pour les personnes en réanimation, avec un solde légèrement négatif. C'est le 12e jour de baisse consécutif. Suivez notre direct.Plus faible bilan en deux semaines au Royaume-Uni. La pandémie de Covid-19 a fait 449 morts supplémentaires au Royaume-Uni, soit le plus faible bilan quotidien publié depuis le 6 avril. Depuis le début de l'épidémie, 16 509 personnes sont décédées dans les hôpitaux outre-Manche et 124 743 personnes ont été infectées. Cette décrue est cependant à relativiser car les chiffres quotidiens du gouvernement britannique sont très volatils et marquent souvent des baisses après le week-end en raison des retards dans les décomptes.Sibeth Ndiaye demande de la patience aux Français. Selon la porte-parole du gouvernement, l'exécutif a "besoin de temps" pour préparer son plan de déconfinement qui sera présenté avant la fin avril. "Je sais que c'est très frustrant de ne pas avoir ce lundi matin toutes les réponses pour savoir ce qui se passera le 11 mai, mais nous avons besoin de temps pour travailler", a expliqué Sibeth Ndiaye sur franceinfo, en répétant que le "plan n'est pas prêt".L'Allemagne entame son déconfinement. De nombreux magasins ont rouvert leurs portes outre-Rhin, première étape d'une longue opération de déconfinement dans un pays où l'épidémie de nouveau coronavirus est "sous contrôle". Commerces d'alimentation, librairies, concessionnaires automobiles... La plupart des magasins d'une surface inférieure à 800 m2 vont pouvoir à nouveau accueillir des clients.Un déconfinement très progressif en France. Edouard Philippe a tracé lors d'une conférence de presse les grandes lignes d'un déconfinement qui exigera le maintien de précautions sanitaires pendant de longs mois. Il a insisté sur "trois éléments essentiels" pour enclencher le processus à partir du 11 mai : la poursuite du respect "des gestes barrières" comme la distanciation sociale, la généralisation du port de masques "grand public" et le dépistage massif.