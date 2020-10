Covid-19: la situation sanitaire continue de se dégrader en France avec 20 300 nouveaux cas en 24 heures

Les indicateurs de l’épidémie de Covid-19 se sont encore détériorés. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation a légèrement grimpé, selon les chiffres publiés vendredi 9 octobre par Santé Publique France, s’établissant à 1 439 personnes, soit 21 de plus que la veille. Un nouveau record depuis mai.



Par ailleurs, au cours des 24 dernières heures, plus de 20 300 nouveaux cas de contamination par le coronavirus ont été détectés. Il s’agit d’un record depuis l’utilisation des tests à grande échelle, cet été – sans toutefois qu’il soit possible d’affirmer qu’il s’agit d’un record de contamination, rapportent confrères du journal Le Monde.