Covid-19 : le recours au télétravail rendu obligatoire pour tous les salariés qui le peuvent, à raison de trois jours par semaine au minimum

Le premier ministre, Jean Castex, a également annoncé, lors d’une conférence de presse, le rétablissement de jauges pour les grands rassemblements, l’interdiction des concerts debout et la consommation obligatoirement assise dans les bars à partir du 3 janvier.



Interrogé sur les personnes qui n’ont toujours reçu pas de dose, le ministre de la santé a rappelé que pour les personnes âgées, « désormais, nous envoyons si besoin une ambulance à la maison gratuitement » et que la vaccination à la maison est également facilitée, grâce aux visites à domicile des médecins et infirmiers.



« Il y a [aussi des] gens qui ne voulaient pas se faire vacciner, qui disaient [attendre] le vaccin français ou [d’avoir davantage] de recul, ajoute le ministre de la santé. Eux sont de plus en plus nombreux à venir se faire vacciner. Aujourd’hui, on a eu un pic à 50 000 [primo-injections en vingt-quatre heures]. »