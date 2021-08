Covid-19: les États-Unis déconseillent à leurs ressortissants de voyager en France

Les autorités américaines ont déconseillé à leurs ressortissants de se rendre en France en raison d'une hausse du nombre de cas de Covid-19 dans l'hexagone.



Les autorités américaines ont déconseillé à leurs ressortissants de se rendre en France en raison d'une hausse du nombre de cas de Covid-19 dans l'hexagone. Dans un communiqué, le Département d'Etat américain a émis tard lundi un avis de "niveau 4", invitant à "ne pas voyager" vers la France, sur la base d'une mise en garde des centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC). La principale agence sanitaire des Etats-Unis a déconseillé tout voyage à destination de la France tout en invitant toute personne devant s'y rendre à "à être complètement vaccinée avant de voyager".



Le pass sanitaire est entré lundi dans la vie quotidienne des Français alors que le pays fait face à une quatrième vague de cas de Covid-19. Le nombre de malades hospitalisés ne cesse de s'accroître dans le pays, qui a enregistré depuis le début de la pandémie plus de 111.000 morts et 6 millions de cas. Le nombre de contaminations quotidiennes s'élève à nouveau à environ 20.000, cependant le nombre de décès demeure faible par rapport aux précédents pics de la pandémie.



Selon Santé publique France, 44.980.791 personnes ont reçu au moins une injection (soit 66,7% de la population totale) et 37.514.388 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 55,6% de la population totale), rapporte Paris Match