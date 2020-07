Covid-19: plus de 50 milliards de F Cfa déjà dépensés pour soigner les malades ( Ministre)

Le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (Dpbep) 2021-2023 a été examiné mardi, à l’Assemblée nationale. Faisant le point du financement du Programme de résilience économique et social, le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo a révélé que sur les 77,8 milliards de F Cfa prévus pour le secteur de la santé, plus de 50 milliards de F Cfa ont été déjà dépensés pour soigner les malades atteints de coronavirus. Ce qui représente un taux d’exécution de 64,8%.



Face aux députés de l’hémicycle, le ministre des Finance est revenu sur les réalisations qui ont été faites avec cette somme. Selon lui, ces ressources ont permis de prendre en charge les dépenses du personnel de santé, avec notamment le paiement des primes de motivation de l’ordre de 3 milliards de F Cfa et des subventions pour les tests de dépistage. Les investissements portant sur l’acquisition de diverses dispositions médicales ont grevé le budget de la santé, rapporte L’Observateur.



Abdoulaye Daouda Diallo d'indiquer également que des montants ont été dégagés pour engager des travaux d’aménagement d’une plateforme pour l’installation des ambulances et unités mobiles, l’acquisition des matériels d’intervention pour le Service national d’hygiène, fourniture d’équipements de protection individuelle, la fourniture des unités d’air multizones, la fourniture de matériels médicaux pour les Centres de traitement des épidémies de Fann, de Diamniadio….