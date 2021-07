Covid: les YouTubers qui ont révélé un complot anti-vaccin

Une mystérieuse agence de marketing a secrètement proposé de payer des stars des réseaux sociaux pour diffuser de la désinformation sur les vaccins Covid-19. Leur plan a échoué lorsque les influenceurs ont rendu public la tentative de les recruter.



"Tout a commencé par un e-mail", raconte Mirko Drotschmann, un YouTuber et journaliste allemand.



Normalement, Mirko ignore les offres des marques qui lui demandent de faire de la publicité pour leurs produits auprès de ses plus de 1,5 million d'abonnés. Mais l'offre de parrainage qu'il reçoit en mai de cette année ne ressemble à aucune autre.



Une agence de marketing d'influence appelée Fazze lui propose de le payer pour promouvoir ce qu'elle dit être une information divulguée qui suggère que le taux de mortalité chez les personnes ayant reçu le vaccin Pfizer est presque trois fois supérieur à celui du vaccin AstraZeneca.



Les informations fournies étaient fausses.



Mirko comprend rapidement qu'on lui demande de diffuser des informations erronées afin de saper la confiance du public dans les vaccins en pleine pandémie.



"J'ai été choqué", dit Mirko, "puis j'ai été curieux, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ?".



En France, le YouTubeur scientifique Léo Grasset a reçu une offre similaire. L'agence lui propose 2000 euros s'il accepte de participer. Fazze affirme qu'elle agissait pour un client qui souhaitait rester anonyme.



"C'est un énorme drapeau rouge", dit Léo.



Léo et Mirko sont tous deux consternés par les fausses déclarations.



Ils font semblant d'être intéressés pour essayer d'en savoir plus et reçoivent des instructions détaillées sur ce qu'ils doivent dire dans leurs vidéos.



Dans un anglais guindé, le brief leur demande d'"agir comme si vous étiez passionné et intéressé par ce sujet."