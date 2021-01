Covid19: Dakar et Thiès restent sous couvre-feu de 21h00 à 5h00 (ministre de l'Intérieur)

Le couvre-feu et l'état d'urgence allant de 21h00 à 5h00 du matin sont maintenus dans les régions de Dakar et Thiès, pour une durée de 8 jours. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome vient de faire l'annonce sur la télévision nationale RTS.



Le ministre a précisé que ces décisions seront mises en œuvre par les gouverneurs de Dakar et de Thiès en attendant la promulgation de la nouvelle loi sur l'état d'urgence et l'état de siège prévue demain mardi.