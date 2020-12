Covid_19 - Indice de sévérité: le Sénégal classé 67e dans le monde et 31e en Afrique

Le Bureau de Prospective Economique (BPE) a publié, lundi 28 décembre 2020 un nouvel indice synthétique appelé Indice de sévérité de Covid 19. Selon cette étude réalisée par Moubarack Lo, Amaye Sy, Sambane Yade et Elhadj Tine, le Sénégal se situe au 67e rang mondial et 31e au rang africain.



L’objet de ce baromètre est de suivre l’évolution de l’indice de mesure et de suivi de la sévérité de la Covid-19 au niveau mondial, conçu par le Bureau de Prospective Economique du Sénégal (BPE). Une adaptation de la définition de la sévérité d’une pandémie virale retenue par l’Organisation mondiale de la santé et qui intègre trois éléments: la transmissibilité du virus, la sévérité de la maladie et son impact.