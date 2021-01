Covid19: Modou Diagne Fada plaide pour la fermeture des écoles pendant 3 semaines

Le directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada, par ailleurs, président du parti LDR/Yessal a plaidé pour la fermeture des écoles pendant au moins trois (3) semaines, pour lutter contre la propagation du coronavirus, surtout en milieu scolaire.



« Je fais parti des gens qui militent pour la fermeture des écoles pour au moins trois (3) semaines, parce que les jeunes sont des porteurs presque saints de cette maladie et circule avec le virus. Ils transmettent le virus à leurs parents. Donc, je crois que ne serait-ce que pour retentir le rythme de progression de la maladie, il faudra suspendre les cours pour trois semaines et reprendre les cours en ligne », a proposé Diagne Fada sur la Rfm ce dimanche.



Poursuivant, il a aussi proposé un couvre-feu pendant les week-end, une période durant laquelle les gens organisent des cérémonies et des voyages, selon lui. Il estime qu'il faut prendre ces mesures tout en préservant les activités économiques.



A ce jour, 23028 cas ont été déclarés positifs dont 19224 guéris et 3288 patients sous traitement.