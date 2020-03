Covid19 - Une Sénégalaise testée positive en France, en soins intensifs, sa famille dans le désarroi

Une Sénégalaise, originaire de Thiès (70 km Est de Dakar), testée positive au Coronavirus en France depuis mardi dernier, est actuellement internée en soins intensifs dans un hôpital. Selon nos confrères de « Source A », la dame qui a été infectée par son médecin-traitant, ignorait qu’elle portait le virus et vivait, malheureusement avec sa famille.



Son époux, cherche, vainement, à se faire consulter, lui et ses enfants. Joint par le journal, ce dernier de déclarer : « je ne sais pas si je suis oui ou non contaminé. Je suis en train de faire les démarches, pour le test, mais c’est très compliqué, ici, les hôpitaux sont débordés ». Pis, a-t-il ajouté : « Avec le confinement, personne ne peut sortir sans en avoir l’autorisation ».