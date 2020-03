Covid_19_ParcellesAssainies - Le maire Moussa Sy ordonne un allègement des heures de fermeture des marchés

Les choses se compliquent de jour en jour avec la progression de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. En effet, à ce rythme, le Sénégal court tout droit vers un confinement.



Après le maire de la commune d'arrondissement de la Médina, Bamba Fall, qui a décidé de fermer les marchés de Tilène et du Champs de courses à Dakar, à partir du dimanche 22 mars à 18 heures, selon un arrêté municipal rendu public, c’est au tour du maire des Parcelles Assainies d’en faire à peu près de même avec ses quatre marchés.



« A partir de ce vendredi 20 mars 2020, les quatre marchés des Parcelles Assainies seront fermés jusqu’au 14 avril pour lutter contre la propagation du virus », a déclaré le maire des Parcelles Assainies contacté par PressAfrik.



Le maire de préciser que ce n’est pas une fermeture totale, mais un allègement des heures de fermeture. « Non c'est par une fermeture totale ! Les marchés sont fermés à partir 17 heures pour permettre aux ménagères de s’approvisionner et éviter les fréquentations au-delà des heures communiquées. Parce qu’on nous a signalé qu’il a des gens qui restent dans les lieux jusque tard dans la nuit. Et il se peut qu’ils y aient des personnes qui ne sont pas des commerçants.»