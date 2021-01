Covid_19sn: le Gouverneur de Dakar brandit un arrêté pour interdire de circuler pendant le couvre-feu

En attendant la promulgation de la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège, votée le 11 janvier dernier à l'Assemblée nationale, le Gouverneur de Dakar Al Hassane Sall brandit un arrêté portant interdiction temporaire de circuler au delà de certaines heures. Afin de limiter la forte progression de la Covid 19 dans la région de Dakar.



"La circulation des personnes et des biens y est interdite, de 21heures à 05 heures du matin, du 19 au 26 janvier 2021", peut-on lire dans le document, rendu public hier tard dans la nuit du lundi 18 janvier.



A cet effet, tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté, sera passible des sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur, a t-il prévenu l'autorité administrative.



Toutefois, les Préfets des départements de Dakar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque, le Commissaire Central de Dakar, Chef du Service Régional de la Sécurité Publique, le Commandant de la Légion Ouest de Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera, note le document.