Crash à Kerala : un avion d'Air India se brise en deux sur la piste de Calicut

L'avion, en provenance de Dubaï, a dérapé de la piste et s'est brisé en deux à l'atterrissage à l'aéroport de Calicut, selon les autorités de l'aviation indienne.



Des opérations de sauvetage sont en cours, avec des services d'urgence sur place. Au moins deux personnes, dont le pilote, sont mortes, a-t-on dit à la BBC.



Plusieurs passagers sont blessés et ont été emmenés à l'hôpital, a déclaré un porte-parole de la compagnie aérienne.



La compagnie aérienne a déclaré qu'il y avait 184 passagers - dont 10 enfants et 7 membres d'équipage, dont deux pilotes - à bord du vol IX-1344 lorsqu'il s'est écrasé à Calicut, également connu sous le nom de Kozhikode.



La Direction générale de l'aviation civile (DGCA) a déclaré que l'avion était tombé dans une vallée et s'était brisé en deux après avoir dérapé en bout de piste. Aucun incendie n'a été signalé au moment de l'atterrissage, a déclaré le régulateur de l'aviation.



Les images diffusées par les médias indiens montrent l'avion brisé en deux morceaux, avec des personnes qui fouillent l'épave.



"Détressé d'apprendre l'accident tragique de l'avion d'Air India Express à Kozhikode, Kerala. Nous avons demandé à la Force nationale de réponse au désastre (NDRF) d'atteindre le site au plus tôt et de participer aux opérations de sauvetage", a tweeté le ministre de l'Intérieur Amit Shah.



L'incident s'est produit vers 19h00 heure locale (14h30 BST) au milieu de fortes pluies dans la région.



Il y a eu des inondations et des glissements de terrain, alors que la saison de la mousson en Inde atteint son apogée.



Plus tôt dans la journée de vendredi, on craignait que des dizaines de personnes décédées lors des inondations de la mousson ne déclenchent un glissement de terrain au Kerala.



Des accidents d'avion se sont déjà produits pendant la saison de la mousson indienne, qui dure de juin à septembre et qui fait des ravages dans toute l'Asie du Sud chaque année.



En mai 2010, 158 personnes ont trouvé la mort lorsqu'un vol d'Air India Express a dépassé la piste de l'aéroport de Mangalore et s'est écrasé. Un incident similaire s'est produit en juillet 2019 à Mangalore, ce qui a donné lieu à une enquête.